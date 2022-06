Colo Colo no quiere saber nada con Martín Rodríguez: “Necesitamos jugadores que estén entusiasmados en venir”

Colo Colo desechó la llegada de Martín Rodríguez producto de que el futbolista aceptará una oferta del DC United de Estados Unidos. Situación que causó más de alguna molestia en la dirigencia de Blanco y Negro, quien a través de su presidente Alfredo Stöhwing lo hicieron saber.

En conversación con la prensa ubicada en el Estadio Monumental, el mandamás del club expresó que “Estábamos entusiasmados de que pudiera venir, tomó otra decisión que es legítima y él sabrá lo que hace. Se irá a la MLS”, fueron las palabras que entregó al respecto en un inicio.

Pero en esta misma línea, el presidente agregó que “Estamos permanentemente buscando alternativas, tenemos varias cosas en carpeta, pero tenemos un gran plantel, confiamos muchos en los juveniles. Por supuesto que el entrenador nos surgió algunos nombres y en la medida que se pueda, con toda responsabilidad con la institución, vamos a tratar de hacerlo y si no resulta, confiamos en la conformación del plantel y en la presencia de juveniles”.

Además, contempló que “Esperamos hasta el final y lo esperamos mucho al final, la cual nos perjudicó esta espera para haber visto otras alternativas. Era un nuevo que le entusiasmaba a Gustavo (Quinteros), tratamos de hacerlo, no resultó y es decisión de él. Nosotros preferimos a tener jugadores que están entusiasmados de jugar por el club”.

No obstante, añadió que “Puede ser una alternativa, puede ser ocupar el cupo de extranjero en el puesto donde se estaba mirando a Martín Rodríguez. Ustedes saben, teníamos casi listo a un central y por motivos de última hora no resultó. Por intentos no nos hemos quedado, hemos hecho todo responsablemente, con mayor esfuerzo y profesionalismo. Si logramos encontrar un jugador que esté entusiasmado en venir y esté dentro de las posibilidades del club, lo vamos a llevar a cabo”.

Finalmente, contempló que “Si no llegan refuerzos, estamos muy contento con el plantel y muy confiados en que los juveniles pueden salir a la palestra y suplantar muy bien las necesidades que tenemos en el club”.