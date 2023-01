El Campeonato Nacional 2023 tendrá un partidazo en Rancagua, donde el actual campeón Colo Colo enfrenta a O'Higgins, en un duelo que siempre deja algo para contar. Ambos comenzaron ganando en la temporada.

¿Cuándo y a qué hora juegan?

Colo Colo y O'Higgins se enfrentan el domingo 29 de enero a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

¿Qué canal transmite este partido del Campeonato Nacional?

Este será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en las siguientes señales según el cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

¿Dónde ver de manera online?

El duelo será transmitido en vivo por streaming a través de Estadio TNT Sports.

Regresa Pavez

En la primera jornada Colo Colo no tuvo grandes problemas para derrotar a Copiapó por 5-2, en un partido en el cual Gustavo Quinteros debió superar numerosas bajas. Lo positivo es que, ante O'Higgins, recupera a uno de sus hombres claves como Esteban Pavez. El volante cumplió la fecha de sanción por amarillas. El que no volverá es Leonardo Gil, quien en la semana presentó problemas lumbares y no estará en El Teniente.

El reemplazo de Gil ante el Capo de Provincia, será nuevamente Jordhy Thompson. El formado en casa ha mostrado un buen rendimiento en el inicio de este 2023, incluso anotando ante el León de Atacama. O'Higgins también inició de buena manera tras derrotar a Magallanes. Los Celestes vivirán su debut en condición de local y a nadie le gusta perder ante sus hinchas.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional