Siempre hay un chileno haciendo patria en alguna parte del mundo. Claudio Aguilera tomó sus maletas y partió a México para cumplir su sueño: estar ligado de alguna manera al fútbol, algo que finalmente logró con creces.

El hoy Director de las Fuerzas Básicas de Pachuca tiene una historia particular la cual está conectada con Colo Colo, club del cual se declara hincha acérrimo y confiesa que pese a la distancia, no deja de ver los compromisos de los dirigidos de Gustavo Quinteros.

Fue el propio Aguilera, quien se tomó un momento para conversar con el medio AS Chile y recordar la caída del Popular en la Copa Sudamericana a manos de los "Tuzos".

“Tengo una historia particular. Hasta el día de hoy me lo recuerdan, aunque ya no es un dolor. Yo soy hincha de Colo Colo y Pachuca. Tengo la camiseta ‘Tuza’ puesta y mi compromiso con el club es incondicional y eterno, porque me ha brindado muchas cosas, como formar una carrera deportiva y una familia", partió diciendo.

Aguilera es el DT de la Sub 20 de Pachuca | Foto: Facebook

"Todos sabemos de aquella final de la Copa Sudamericana 2006. En ese tiempo, no pensaba en México. Y cuando llego a Pachuca, lo primero que hice fue ir a ver la sala de trofeos y vi la copa. Me causó sensaciones encontradas, pero ahora la veo con muchísima alegría. Es el único equipo en México que ganó un torneo en Conmebol. Se la ganó a Colo Colo, pero soy hincha de los dos”, reveló Aguilera.

“Era doloroso en ese tiempo, pero eso ya pasó. Es parte de la historia. Soy muy hincha del Pachuca, pero nací colocolino y voy a morir colocolino”, sentenció el nacido en Chile a inicios de la década de los ‘80.