En Colo Colo trabajan a toda máquina en Pilar para preparar el primer desafío del año, el cual será enfrentar a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico chileno que por primera vez se disputará fuera de las fronteras nacionales y se realizará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata, en Argentina.

Para el compromiso del viernes, Gustavo Quinteros prueba fórmulas para el Superclásico que se jugará el viernes a las 21:00. En el ataque, la gran novedad sería la flamante incorporación desde Vélez Sarsfield, Juan Martín Lucero. El atacante argentino habría convencido al director técnico argentino-boliviano en los entrenamientos y sería estelar para tratar de sumar bonos desde el primer partido albo en 2022.

De esta manera, Gustavo Quinteros pondría ante Universidad de Chile el siguiente equipo según adelantaron desde Dale Albo:

Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en defensa; Esteban Pavez y César Fuentes en el mediocampo; Marcos Bolados, Gabriel Costa y Pablo Solari más adelantados; Juan Martín Lucero como delantero.

La organización del Torneo de Verano aún no ha confirmado si habrá o no presencia de público, aunque lo más probable es que no haya por la entrada de la variante Ómicron al país trasandino que los tiene con más de cien mil casos diarios.