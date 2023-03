Colo Colo no está pasando por un buen momento en el Campeonato Nacional 2023. El Cacique viene de una derrota frente a Coquimbo Unido, resultado que dejó muchas dudas sobre el plantel albo. Este momento del Cacique podría empeorar porque en menos de dos semanas más jugará el Superclásico contra la Universidad de Chile. Esteban Paredes, una voz más que autorizada sobre este partido, habló con los medios de comunicación en el Costanera Center sobre el crucial encuentro contra los azules.

"Colo Colo siempre viene más o menos, o mal, y con la U siempre hay un despegue enorme. Así que espero que puedan ganar ese partido que es importante". declaró el histórico goleador del fútbol chileno que este año tendrá su despedida con un partido frente a Colón de Santa Fe.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, Paredes decidió jugársela con un resultado para el próximo Superclásico: "Esperemos que pueda ganar Colo Colo que es lo más importante. Yo creo que será un tres a uno", declaró el ex delantero del Cacique.

Paredes jugó su último Superclásico en 2020 | Agencia Uno

El ex delantero del Cacique confía en que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros pueda revertir este irregular comienzo que ha tenido en la temporada 2023. "Tienen que prepararse bien para la Copa (Libertadores), creo que ahí está lo más complicado, pero no me cabe duda que va a encontrar el funcionamiento necesario para que se pueda desarrollar dentro del campo de juego", señaló Paredes.

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán el domingo 12 de marzo de 2023 en el Estadio Monumental, en lo que será la edición 193 del Superclásico en un torneo de Primera División.