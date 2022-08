¿Crack de Cobreloa a Colo Colo? Cristián Bausare explica por qué los albos deben contratar a Jorge Espejo: "Me encanta"

Cobreloa ha tenido una gran remontada en la Primera B, donde actualmente se ubican a seis puntos del líder Deportes Magallanes. En la última fecha, derrotaron en la agonía a Deportes Melipilla con la anotación de Jorge Espejo, joven lateral que comienza a llamar el interés de varios clubes de la Primera División.

Uno de los más interesados ha sido Colo Colo, quien a través de Daniel Morón, gerente deportivo del club, ha dejado en claro que el futbolista de 22 años está en la carpeta de los albos.

El ex futbolista y ahora panelista de Redgol En La Clave, Cristián Basaure, analizó la posibilidad de ver a Espejo en el Cacique y le levantó el pulgar a una posible llegada.

"Me encanta, me encanta Espejo. Creo que sí es un futbolista de proyección, lo destaco mucho en los partidos que me ha tocado comentar de Cobreloa", aseguró el comentarista deportivo de TNT Sports.

Espejo es uno de los jugadores con mayor proyección de Cobreloa y de la Primera B | Foto: Instagram

"Él es diestro pero juega en la banda izquierda, tiene mucha intensidad, tiene capacidad técnica, tiene gol, es de mucho llegar al área rival y al ser diestro engancha hacia adentro pero maneja bien los dos perfiles y puede utilizar toda la banda", recalcó acerca de las cualidades de una de las grandes apariciones de la Primera B.

ver también Crack de Cobreloa con ojos brillosos ante interés de Colo Colo

"Cuando leí la noticia me alegré mucho por él y sobretodo porque están poniendo bien el ojo. Va a dar el salto en algún momento"