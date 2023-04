Colo Colo venció por tres a uno a Palestino en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2023. Con esta victoria, los albos se metieron en puestos de copas internacionales, algo que lograron gracias a figuras como Carlos Palacios, quien marcó un doblete para el Cacique.

Muchos históricos de Colo Colo estuvieron atentos a este resultado, uno de ellos fue Ricardo Dabrowski, ex técnico de los albos e integrante del equipo que ganó la Copa Libertadores 1991, quien conversó en exclusiva con Bolavip Chile sobre el triunfo de Colo Colo, aunque también destacó a Carlos Palacios.

"Los tres puntos lo más importante y de a poco el afiatamiento de Palacios. Va ganando confianza, siempre el hacer goles te da confianza. No ha logrado ser el referente futbolístico, pero podría serlo, a medida que vaya creciendo en el juego y lo que pueda aportarle al equipo. Hacer goles es muy bueno para él, pero lo importante de él es la parte creativa que pueda darle al equipo", dijo Dabrowski.

Colo Colo quedó sexto en el Campeonato Nacional 2023 | Photosport

Dabrowski también habló sobre el crecimiento de Damián Pizarro como delantero del primer equipo. "Para un delantero siempre es importante en primer lugar el generarse situaciones de gol. Él va de a poco, pero creo que va bien. Después los goles van a llegar solo, cuando aprenda lo de las situaciones".

El ex jugador de Colo Colo también se refirió a los incidentes que hubo entre los hinchas albos durante el partido contra Monagas en la Copa Libertadores. "No sé cómo se ha permitido que eso suceda. Con todos los sistemas que hay ahora es más simple la identificación, a nivel de cámaras, de seguimiento. Los más perjudicados son los que quieren ir a ver fútbol, me parece insólito. Esto continúa y los que provocan el problema serán los menos damnificados, esa es la realidad".