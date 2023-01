Colo Colo trabaja contra el tiempo para tener a su plantel definido una vez que empiece oficialmente la temporada 2023 del fútbol chileno, la cual tendrá a los albos jugándose el primer título de la temporada ante Magallanes por la Supercopa el próximo domingo en Viña del Mar.

En ese contexto, la carpeta del Cacique ha estado llena de posibles nombres de jugadores para llegar al Estadio Monumental, los cuales algunos se concretaron y otros solo quedaron en un interés por parte de la dirigencia alba.

Es en esa línea donde aparece el nombre de Nayel Mehssatou, el chileno-belga que saltó a la fama bajo el alero de Eduardo Berizzo en La Roja y que hasta hace un par de semanas sonaba como opción en el Cacique.

Mehssatou le dice no a los albos. | Foto: Getty Images

Pese al deseo de los albos, solo se quedaría en eso según confesó él mismo al sitio Nieuwsblad: “Es cierto que hay interés de Colo Colo de Chile. Me encanta su interés, porque es el club más grande del país. He recibido muchos mensajes de seguidores entusiastas, pero en este momento me siento bien en KV Kortrijk y una transferencia no es una opción”, dijo de manera lapidaria.

Eso sí, dejó la puerta abierta para un futuro, ya que “A mi madre le gustaría que jugara allí. Ella es de Chile. Nunca digas nunca en el fútbol, por supuesto, pero primero debería profundizar un poco más en su liga”, dijo.

De esta manera, un nuevo nombre se cae de la carpeta de los albos, quienes esta semana esperan cerrar el fichaje de Carlos Palacios, Leandro Benegas, Matías Catalán y el delantero que tendrá que tomar el lugar del olvidado Juan Martín Lucero.