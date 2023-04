Cristián Arcos no se vuelve loco y le pone tarea a Carlos Palacios en Colo Colo: "No saca nada en hacer un buen partido sino logra continuidad"

Colo Colo mantuvo la alegría en el Estadio Monumental y en esta jornada, el ‘Cacique’ se hizo fuerte en casa tras derrotar por 3-1 a Palestino por la undécima fecha del Campeonato Nacional, sumando tres puntos que son importantes para lo que es su principal misión en esta temporada, la que es poder defender la corona de campeón en el torneo.

Sobre lo que dejó este partido, el periodista Cristián Arcos conversó en exclusiva con Bolavip Chile y analizó esta victoria del equipo de Gustavo Quinteros, en la que destacó en primera instancia lo que ha sido esta alza de rendimiento que ha mostrado Carlos Palacios y el cual espera que pueda ir manteniendo con el correr de los encuentros.

“Se acerca al nivel Palacios, todavía le falta, pero se acerca. Más que cambiar, este Palacios se parece mucho más al que uno vio en Unión Española. Se acerca al Palacios que uno espera y hay que esperar si se mantiene, porque no saca nada en hacer un buen partido sino logra continuidad”, comenzó señalando Arcos.

En esa línea, el ‘Tenor Escritor’ de Radio ADN también elogió lo que ha sido el gran aporte de los jóvenes jugadores del ‘Cacique’, en la que resalta el gran nivel que ha mostrado Daniel Gutiérrez, Damián Pizarro y Alexander Oroz, en donde le deja una importante tarea a uno de ellos para un futuro.

Colo Colo venció a Palestino por 3-1 | Foto: Photosport

“El triunfo, lo de Palacios, lo de (Daniel) Gutiérrez, (Alexander) Oroz también me parece un jugador interesante, me parece que (Damián) Pizarro me sigue pareciendo un jugador interesante, pero tiene que embocarla. Colo Colo hizo un partido competente, porque Palestino es un buen equipo”, explicó a Bolavip Chile.

Si bien a los ‘Albos’ aún le resta una semana y días para su partido ante Boca Juniors por Copa Libertadores, el comunicador confiesa que siente que en esta jornada Gustavo Quinteros ocupó este partido ante Palestino para trabajar ciertas funciones e incorporaciones pensando en dicho duelo.

“Me da la sensación de que Colo Colo ya empezó a pensar en Boca, hizo una serie de movimientos e incorporaciones pensando en Boca. Incluso hay un momento del partido en que Colo Colo espera a Palestino y yo creo que eso tiene que ver con un mensaje desde la banca, para ver cómo se juega así y como se va saliendo”, declaró.

Finalmente, Arcos mantiene su postura de que este triunfo para Colo Colo es importante y que muchos cambios sistemáticos que se dieron dentro de este partido, podrían ser una señal de lo que puede llegar a implementar en ciertas etapas del compromiso ante Boca Juniors por la Libertadores.

“Me da la idea que Colo Colo le gana a Palestino, pero también piensa un poquito en probar unos minutos y quizás la otra semana también lo haga, pensando en Copa Libertadores”, finalizó.