Reconocido periodista, Cristián Arcos, anticipó el Superclásico del domingo entre Colo Colo y Universidad de Chile y se puso en el hipotético caso que los azules den el batacazo, donde no cree que la continuidad de Gustavo Quinteros corra peligro.

Cristián Arcos no ve a Gustavo Quinteros tambaleando en Colo Colo si la U da el batacazo: "Tiene una línea de crédito muy grande"

Colo Colo este domingo no solo tendrá que enfrentar a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico chileno, sino que también se jugará dos rachas que datan de mucho tiempo para el equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

En concreto, los albos llevan casi 22 años sin caer frente a los azules en el Estadio Monumental y también casi 10 años sin caer frente a U de Chile en cualquier tipo de clásicos, independiente de la competición.

Nadie en la historia alba quiere quedar marcado con perder frente a la U y quebrar estas dos rachas, por lo que surge la incógnita de si en caso de que los albos pierdan, se ponga en duda la continuidad de Gustavo Quinteros.

Quinteros volverá a enfrentar a la U este domingo. | Foto: Agencia UNO

Esta disyuntiva la zanjó de cuajo Cristián Arcos, reconocido y talentoso periodista nacional quien cree que “Es un partido que te puede marcar mucho, pero creo que la línea de crédito de Gustavo Quinteros es muy amplia”.

“Viene de salvar a Colo Colo del descenso, después a pelear el título y perderlo por detalles y el año pasado fue campeón, además tiene ad portas la Copa Libertadores”, dijo mostrando los pergaminos del DT albo.

ver también Chamagol González no se preocupa por el buen momento de la U

Arcos pierde la cabeza si, en caso de que los azules den el batacazo, se debata sobre la continuidad del estratega boliviano-argentino en Colo Colo: “Me parece que, por importante que sea, no se juega el puesto. Quedará marcado, seguro, pero me parece una locura si se juega el puesto”, cerró.