El destacado periodista nacional, Cristián Caamaño, no tuvo miedo en criticar a Gustavo Quinteros por su poca autocrítica post partido y repasó a Colo Colo por querer cerrar un partido a los 15 minutos.

Cristián Caamaño repasa a Gustavo Quinteros por poco autocrítico y querer cerrar el partido a los 15 minutos: "Colo Colo no puede jugar así"

Colo Colo no hizo un buen partido ante Unión Española el sábado pasado, en donde comenzaron ganando con gol de Alexander Oroz, pero de ahí en más los albos hicieron poco y nada para ver cómo los hispanos les empataron comenzando el segundo tiempo para después firmar un trabado y aburrido empate.

Terminado el compromiso, Gustavo Quinteros reflexionó que no fue un buen partido y hubo factores externos como errores propios y el estado de la cancha que afectaron a que los albos no se llevaran los tres puntos, lo cual no fue compartido por Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“Poco autocrítico Gustavo Quinteros, porque dice que el segundo gol fue por la cancha y la cancha es para los dos. “Uno podría decir que el primero entonces es por un error que no se despeja nunca y termina siendo peligroso con Pizarro y Oroz trabando la jugada”, dijo.

Colo Colo y Unión protagonizaron un aburrido partido en Santa Laura. | Foto: Photosport

Caamaño no se explica que el Cacique haya querido cerrar el partido tras la apertura de la cuenta: “Desde el minuto 15 que abrió la cuenta, Colo Colo quiso cerrar el partido y no puede ser que no generan absolutamente nada”.

En el cierre, el comunicador repasa a los albos y les exige un poco más de lo mostrado hasta ahora: “Colo Colo no puede jugar así, no tiene jugadores, pero hay que proponer un poquito más. No puedes pinchar la pelota a los 15 minutos”, remató.

ver también Avisan que crack pretendido por Quinteros está lejos del Monumental

Ahora, Gustavo Quinteros y sus dirigidos se preparan para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 cuando reciban a Curicó Unido el próximo jueves en un vacío Estadio Monumental que cumplirá su última fecha de sanción tras los incidentes en el Superclásico.