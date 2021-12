Cristián Zavala es la gran prioridad en estos momentos para los dirigentes de Blanco y Negro. El ex jugador de Deportes Melipilla se despidió durante esta mañana de sus ex compañeros y de la hinchada de Los Potros y deberá definir lo que será su futuro.

El delantero de 22 años ha tenido ofertas por parte de Mazatlán de México, club donde se fue su ex compañero Gonzalo Sosa, y Toluca de México. Por otra parte, Colo Colo ha agilizado las negociaciones con el jugador puentealtino y se espera que en las próximas horas existan novedades.

Zavala se dio el tiempo antes de partir de vacaciones de hablar con Al Aire Libre de Cooperativa sobre su paso por el Cacique cuando era más chico.

"No todavía no soy jugador de Colo Colo. Ayer estaba en la Clínica Meds porque me estaba haciendo exámenes médicos porque me voy de vacaciones a Estados Unidos, se lo tomaron a mal", comenzó diciendo el seleccionado nacional.

"Yo jugué en Colo Colo seis años y me gusta la presión, por ese lado puede ser. Llegué a los 9 años y estuve hasta los 15 años y tuve técnicos buenos y uno malo, que fue el que me sacó de Colo Colo un día antes de comenzar el campeonato por la estatura", recordó el ariete, quitándole el protagonismo al entrenador que decidió sacarlo del Popular.

"Yo he vivido cosas que otros jugadores no han vivido, descendí, ascendí, jugué en Primera B, disputé la Primera División, estuve en un torneo internacional, jugué en la Selección y creo que estoy bien de la cabeza y fuerte", cerró.