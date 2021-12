Cristián Zavala tendrá su revancha en Colo Colo. El futbolista de 22 años firmó por tres temporadas tras salir del club por una decisión de un entrenador cuando tenía 15. La oficialización se dio el sábado 24 de diciembre a horas de Navidad. El extremo izquierdo explicó cómo se produjo la firma.

El seleccionado chileno confesó que el momento lo encontró descansando con su familia en sus vacaciones en Estados Unidos: "Estaba en un parque con mi hijo y me empezaron a llamar, que tenía que firmar unos papeles, porque estaba listo mi contrato. Así que apenas se supo, firmamos ahí mismo en el parque y nos llenó de felicidad", confesó en conversación con AS Chile.

La sensación fue de pura emoción, ya que se le pasó por la mente todo el camino que recorrió para volver a Macul: "Estampar la firma y mandarla, porque, si no la mandaba, daba lo mismo. Cuando la mandé, sentí que se me abrió el mundo... Recordé todo lo que he vivido, cuando salí de Colo Colo. Fue emotivo. Incluso le dije a mi señora que la mandáramos juntos, para que ella lo viera y todo. Tenía que enviarla por correo, porque firmé digital", agregó.

Zavala se refirió a la lucha para dar este salto en su carrera: "Desde que estaba en Coquimbo que quería llegar a un club grande. Obviamente si era Colo Colo, mejor. Desde que salí de Colo Colo que quería volver".

Por último aseguró que todos en su familia están felices por la noticia: "Era lo que queríamos. Mi papá desde chico que va a la Garra Blanca. Entonces, él era como el más emocionado. Yo iba a los banderazos y al estadio con él, pero a Caupolicán o Lautaro, más tranquilos. Él era de los que viajaba y todo".