Cristián Zavala revela el momento que lo golpeó en la previa al Superclásico: "Entrene toda la semana de titular, dieron el once y no partía jugando"

Colo Colo pudo conseguir una valiosa por la vigésima fecha del Campeonato Nacional, en donde los adiestrados por Gustavo Quinteros lograron imponerse por 3-1 ante la Universidad de Chile en lo que fue la edición 192 del Superclásico del fútbol chileno, el cual se disputó en el Estadio Fiscal de Talca.

En el día después a este triunfo, el delantero de los Albos, Cristián Zavala dialogó con Radio Futuro, en donde dejó sus impresiones a lo que fue el partido que los midió ante los Azules, revelando un hecho que vivió durante la semana previa, la cual lo golpeó horas antes del duelo.

“Entrene toda la semana de titular y llegó el día del partido, dieron el once y no partía jugando. Quería jugar, me quedó ahí la espinita de no poder jugar el primer Superclásico en el Monumental, así que solo quería entrar”, fueron las primeras palabras de Zavala.

Para su fortuna, el ex Melipilla ingresó en la segunda parte del encuentro, siendo pieza fundamental en la jugada del segundo gol del Cacique, en donde expresó lo que le complica el poder patear con la pierna zurda, algo que lo comenta de forma anecdótica.

Cristián Zavala comenta su situación en el Albo | Foto: Guillermo Salazar

“No podía acomodarme, incluso es algo que trabajo, la diagonal y el remate de zurda y en el partido nunca se me da o nunca me atrevo. Justo vi al Chiqui (Bouzat) que estaba solo y se la di a él porque justo le quedaba al perfil, yo pensé que le iba a pegar al arco y tiró el centro”, declara entre risas.

Tras su gran actuación en el partido contra Huachipato, en el cual los Albos se impusieron gracias a su gol, Zavala indica que está esperando su momento para poder tener la casaquilla de titular y así no soltarla nunca más.

“El año pasado (En Melipilla) me pasó lo mismo, entraba todos los segundos tiempos y así poder hacer algo, pero nunca se me daba la de titular. Cuando ya se me dio, no sé qué es lo que ven los técnicos, pero me ven más maduro y ahí ya entro y no la suelto más. Estoy esperando el momento”, explicó en Radio Futuro.

En este semestre, el atacante Albo ha tenido más oportunidades por parte de Gustavo Quinteros y en base a dicha confianza que el DT pone en él cada vez que ingresa, explicó que es lo que le pide dentro del campo de juego, en donde sorprendió con su confesión.

“Hace cuatro semanas me vienen diciendo lo mismo, entra y diviértete. Hace lo que tú quieras, encara y vuelve a recuperar cuando tengas que volver, pero diviértete. Cuando me dicen eso es otro punto, me siento con más confianza y eso es lo que me decía Gustavo. Preocupado si subía el lateral y si no, para adelante nomás”, expresó el delantero.

Finalmente, Zavala dejo en claro que el principal objetivo que se plantearon como grupo a principio de temporada era el ser campeones del campeonato nacional, algo en lo que hoy en día se encuentran bien aspectados y espera que no saquen el pie del acelerador para lograr el título.

“Nosotros desde principio de año siempre hemos tenido un solo objetivo el cual es salir campeón del torneo nacional. El año pasado a los muchachos no se les dio, entonces estamos todos en esa sintonía, todo el club. Desde que uno entra el club, todos están en esa sintonía. Estamos todos en el mismo rumbo”, cerró.