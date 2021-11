Cristián Zavala y la posibilidad de volver a jugar en Colo Colo: "No sería una revancha, sería un nuevo comienzo"

El Campeonato Nacional comienza a llegar a su fin y los distintos clubes empiezan a pensar en lo que será la temporada 2022 del fútbol chileno, uno de esos clubes es Colo Colo, el cual abrochó la participación en la Copa Libertadores 2022.

Desde Blanco y Negro ya realizan los diferentes sondeos a jugadores y varios nombres comienzan a rondar en el cuadro de Macul, uno de ellos es Cristián Zavala. El jugador de Deportes Melipilla ha sido una de las figuras del actual Campeonato Nacional y esto despertó el interés delCacique.

Fue el mismo futbolista de 22 años que salió al paso a los sondeos realizados por el Popular para revelar en Radio ADN que su llegada "no sería una revancha, sería un nuevo comienzo. Cuando yo salí de Colo Colo fue algo más injusto, muy repentino, que nadie supo por qué. Para mí sería un nuevo comienzo, ir y comenzar de cero".

"Yo salí campeón cuatro veces en Colo Colo, estuve con el Nacho Saavedra, el Willy Alarcón, Carlo Villanueva y el ‘Tanque’ Morales, estos últimos son amigos amigos, hablo mucho todavía, incluso tengo sus dos poleras", agregó.

Cabe recordar que Zavala ha disputado 29 partidos y ha anotado 5 goles, lo que para él "ha sido el año con más gol que he tenido y con más asistencias. Un año redondo para mí, lo tengo que terminar bien con Melipilla dejándolo donde me lo entregaron en Primera División".

Finalmente, tuvo palabras para lo que aspira a futuro en el fútbol profesional. "Yo quiero dar el salto, quiero ir a jugar, quiero sentir presión. Si me toca ir afuera voy a ir afuera, si me toca quedarme en Chile, me quedo, pero lo que más quiero es sentir la presión e ir a la Selección, que es la meta a largo plazo que tengo", cerró.