En Colo Colo trabajan arduamente para cerrar lo antes posible a los distintos fichajes. Desde la dirigencia de Blanco y Negro están contentos con la labor que ha realizado Daniel Morón hasta el momento, esto porque todavía no ha finalizado la temporada y los albos ya han abrochado la llegada de dos refuerzos: Fernando de Paul y Ramiro González.

Uno de los requisitos por parte de Gustavo Quinteros a la dirigencia era tener a los refuerzos en el primer día de pretemporada y si siguen a esta velocidad, todo parecería que los plazos se cumplirían.

Quinteros está conforme por lo realizado con los refuerzos | Foto: Agencia Uno

Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports, entregó este miércoles detalles sobre el escenario de los posibles refuerzos de cara a la próxima temporada.

"Están buscando un volante de salida ¿Carlos Palacios hay avances? No, están esperando en Colo Colo que va a pasar con el futuro de Palacios en Vasco da Gama porque todavía no se sabe cuál será su nuevo DT y en el Cacique están alertas de esa situación", arrancó diciendo el reconocido rostro del canal deportivo.

"¿Qué pasa con Martín Rodríguez? No es que que Colo Colo va de lleno por él y que Gustavo Quinteros lo volvió a pedir. No es así. Si Quinteros le dijo a Morón que intentarán averiguar en su entorno cuál es su situación contractual, pero en Colo Colo saben que es difícil, no es que van a ofertar por él", apuntó sobre el actual jugador del DC United de la MLS.

"Lo de Bruno Barticciotto si es, están preparando una oferta, están viendo alternativas y no es solo Colo Colo que está buscando el 50% de su pase y en Colo Colo saben que la UC está dispuesta a vender un porcentaje de su pase", concluyó.