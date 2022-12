Daniel Arrieta da cuenta del jugador que Colo Colo no ha borrado de su carpeta por si no llega Leandro Benegas

Colo Colo tendré que ingeniárselas a como dé lugar antes de la pretemporada que inicia el próximo martes 27 de diciembre al mando de Gustavo Quinteros, pues aún faltan sumar algunos nombres para potenciar el plantel.

Es el caso de Leandro Benegas, quien aún no cierran su fichaje y más aún con algunas declaraciones desde el otro lado de la cordillera, precisamente del director técnico de Independiente, Leandro Stillitano.

No obstante, este jueves habrá una nueva reunión de la Comisión de Fútbol en el Cacique y ahí se tratará la situación del delantero. En relación a este tema y si es que el escenario no se da con el 'Toro', Colo Colo tendría aún en mente una alternativa que está hace tiempo en la carpeta de posibles refuerzos.

El delantero se mantiene en la carpeta de Colo Colo por si no llega Benegas | Foto: Agencia UNO

Daniel Arrieta fue consultado en el programa Pelota Parada sobre un nombre que parecía estar en el olvido, pero que el mismo periodista lo confirmó tras ser consultado por él y se trata de Ignacio Jeraldino.

"Según lo que me dicen, sí. Continúa siendo alternativa y están a la espera de lo que pasa con Leandro Benegas para ya ir derechamente por el Plan B o Plan C. Según lo que he preguntado, Jeraldino sigue siendo alternativa para llegar a Colo Colo, porque es la prioridad Benegas y después aparece Jeraldino. Veremos cómo se da, pero obviamente es un nombre que aparece en la carpeta de Colo Colo", explicó Arrieta.