Juan Martín Lucero sin duda que fue una de las figuras de Colo Colo en este 2022, donde fue goleador del Cacique en el Campeonato Nacional y por aquello es que los albos decidieron comprar su carta a Vélez Sarsfield.

En esa línea, es que podrían llegar ofertas por el 'Gato' si es que algún equipo del extranjero así lo desea. En ese escenario, Daniel Arrieta explicó en Pelota Parada de TNT Sports en caso que acuda a Macul algún ofrecimiento por el goleador argentino con miras al 2023.

“¿Qué pasa si a Juan Martín Lucero le llegan ofertas? Que según la información que tenemos, llegarán ofertas desde el mercado extranjero y que para él serán atractivas. Tiene su contrato inscrito en la ANFP por la temporada 2023. Me lo explicaban en Colo Colo ¿qué quiere decir esto? Él es jugador del Cacique por todo 2023. porque su contrato está inscrito y en este 2023 Lucero no tiene cláusula de salida. Colo Colo le pone precio al jugador", explicó el periodista.

"Si llega una oferta y es muy atractiva para el club, que de inmediato digo que no es la intención dejarlo partir, pero le ponen precio. Tal cual pasó con Pablo Solari, quien no tenía cláusula de salida y finalmente River Plate se lo termina llevando por cinco millones dólares”, agregó.

En esa línea, complemento´con “¿Qué pasa ahora? El 2024 y 2025, que son los años que Colo Colo renovó a Lucero, obviamente que no está inscrito por estos años. Ahí Colo Colo negociará con el jugador y a partir del 2024 habrá una cláusula de salida si es que Colo Colo no inscribe el contrato en la ANFP".

El delantero no tiene cláusula de salida para el año 2023 | Foto: Agencia UNO

Finalmente, en caso que se llegue a buena parte las tratativas entre el club y el trasandino posterior al 2023, se dejaría estipulado el valor de aquella cláusula.

"Ahí me decían que su cláusula estaría fijada en un millón de dólares, que es baja, pero por lo menos eso es en 2024. Lo que puedo confirmar que es que Lucero tiene su contrato inscrito en la ANFP y no tiene cláusula de salida, un tema importante, porque Colo Colo no tiene la intención de vender al goleador”, cerró Arrieta.