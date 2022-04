El por ahora aún Gerente Deportivo de Colo Colo e ídolo de la institución se refirió a la fallida reprogramación del clásico entre albos y cruzados, la cual no encontró buena acogida en la UC y apuntó al club por no tener voluntad para dar las facilidades.

Daniel Morón apunta a Universidad Católica por fallida reprogramación del clásico entre albos y cruzados: "No tuvieron mucha voluntad"

Colo Colo atraviesa por un inmejorable momento en el Campeonato Nacional 2022, en donde es líder junto a Unión Española con 20 puntos. Además de eso, también lidera el Grupo F de la Copa Libertadores 2022 junto al River Plate de Marcelo Gallardo.

Es precisamente el certamen continental y el conjunto millonario el que se puso en el camino de los albos y por el cual solicitaron una reprogramación del Clásico entre Colo Colo y Universidad Católica pactado para este domingo a las 12:30 PM de Chile continental. La petición, eso sí, no prosperó y los deseos de Gustavo Quinteros de que el partido se moviera al sábado no sucederán.

En el marco de las celebraciones y conmemoraciones por el aniversario 97 de Colo Colo, el Gerente Deportivo de los albos, Daniel Morón, se refirió a la fallida reprogramación del partido, apuntando al conjunto precordillerano.

“Ustedes escucharon mis declaraciones, apuntan un poco a lo mismo. Creemos que se pudo haber hecho una programación diferente, después quedamos en manos de la voluntad de Católica y no tuvieron mucha voluntad de cambiar. No podemos hablar de lo que no se puede hacer y pensar en que se jugará el domingo”, comenzó diciendo el ‘Loro’.

Morón, además, respondió a los cuestionamientos que hubo por la programación y que no se busca perjudicar a nadie: “¿Tardía de parte nuestra? Ellos tenían las fechas de Copa Libertadores y sabían que íbamos a tener tres días nada más. Hoy les puedo decir que les enviamos una programación, porque así nos lo solicitaron en una conversación con el jefe del área de programación”.

En el cierre, el campeón de la Copa Libertadores 1991 asegura que “Les mandamos lo que viene y esperamos que podamos tener una buena acogida” respecto de las programaciones que vendrán en el camino considerando la participación alba en torneos internacionales.