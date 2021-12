Colo Colo se alista para para el año 2022, donde tiene varios frentes por los cuales competir. Querrá luchar nuevamente por el Campeonato Nacional y hacer frente en Copa Libertadores, Copa Chile (donde es el vigente campeón) y la Supercopa.

Para eso, es que se quiere preparar de la mejor manera y viajará a Argentina para realizar su pretemporada. Una noticia que confirmó su propio Gerente Deportivo Daniel Morón y la cual será de primer nivel en un triangular.

"Está ratificada y acordada. Esperamos que el 4 de enero estemos partiendo para Argentina, donde estamos invitados en San Juan. Jugaríamos con Universidad de Chile y Boca Juniors. Probablemente realizaremos algún otro amistoso por el día 19 de enero terminando la preparación y el 23 es la Supercopa", argumentó el ex portero albo en conversación con MEGA.

Por otra parte, también se refirió al tema de los refuerzos solicitados por el técnico Gustavo Quinteros, pues para ir a luchar por todos los desafíos en la próxima temporada, debe tener un plantel óptimo.

"Privilegiamos con el cuerpo técnico un nivel de competencia alto y lo que viene el próximo año así será. Para nadie es fácil la Copa Libertadores y ha quedado demostrado que son muy pocos los equipos que avanzan. La idea es tener un inicio de competencia fuerte y alto para prepararnos de la mejor manera", agregó.

En cuanto a los nombres, no quiso entrar en mayor detalle. Eso sí, reconoció que son varios los jugadores que se barajan, pero quieren ser cautos con relación a las negociaciones.

"No me gusta hablar de nombres. Hay muchos jugadores en carpeta y queremos ser prudentes, porque después dicen que vendemos humo. A veces le encuentro razón y las cosas no salen de acá, lo dice la prensa o los representantes. Me parece válido. Tenemos una carpeta bien estructurada, hay muchos nombres y cuando estén cerrados serán los primeros en saber", agregó Morón.

En esa línea y sobre los jugadores que arriben al Cacique, El Loro cree que se basa en lo que el entrenador solicite y sería bueno tenerlos ya para la pretemporada a realizarse en el país trasandino. "Habrá algún regalo de Navidad, el ideal es lo que pide Quinteros, tenerlos a todos para la pretemporada”, sentenció.