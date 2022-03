Juan Martín Lucero registra dos goles en cinco partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En el Cacique están muy conformes con el rendimiento del delantero argentino, así lo manifiesta el gerente deportivo, Daniel Morón, quien asegura que no tiene preocupación por la producción goleadora del delantero, ya que su aporte al equipo va mucho más allá en el juego.

"No me preocupa para nada, conociéndolo como ha sido su pasado, más aún lo que trabaja para el equipo. Si tú ves lo que Martín hace para el equipo es súper interesante, muchas veces todos los espectadores, los que vamos a ver un partido, los hinchas, vemos y queremos que sean los centrodelanteros hagan el gol, viven de eso. Me imagino que Martín debe tener esa necesidad de comenzar a convertir", dice el exarquero en conversación con ADN.

Morón menciona cómo ayuda el ex Vélez Sarsfield al equipo: "No es mi preocupación, lo veo desde otro punto de vista el aporte que hace Martín, que es inmenso, que es crear espacios, asociarse al juego, crear espacios para otros, picar, hacer diagonales constantemente, lo que realmente beneficia mucho al equipo".

El Loro no tiene dudas de que el atacante encontrará los goles: "A estos jugadores ya les llegará al gol y seguramente vamos a estar en presencia de lo que nosotros queríamos, eso no significa que nos tenga disconforme".

Por último recalca que el trasandino "hace un trabajo enorme, un trabajo de equipo que es muy necesario y el equipo lo valora muchísimo".