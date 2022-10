El punto negativo en la celebración del título obtenido por Colo Colo, es la no renovación del capitán de los albos, algo que el gerente deportivo reconoce y hace un mea culpa.

Daniel Morón responde a las críticas de Esteban Pavez por la no renovación a Gabriel Suazo: "Probablemente fue un error"

La tranquilidad y felicidad que hay en Colo Colo por levantar la estrella 33 es la no renovación de uno de sus referentes y mejores jugadores de la campaña: el lateral izquierdo Gabriel Suazo.

De hecho en plena celebración, Esteban Pavez no tuvo problemas en mandarle un mensaje directo a la dirigencia alba: "no sé si habrá pasado en algún lugar del mundo lo que ocurre con Gabi Suazo. El mejor jugador del fútbol chileno se puede ir libre, son cosas que uno no entiende para nada y ojalá se haga un mea culpa".

José Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro recogió el guante y esbozó una explicación, una defensa.

"Si lo vemos desde el punto de vista que no está renovado, probablemente es un error no haber renovado a Suazo. Nosotros hace ocho o nueve meses que estamos conversando con su representante y en un momento estuvimos muy cerca. Después de eso tomamos un break y hoy seguimos en muy buenas conversaciones", afirmó.

Morón hace su mea culpa por el caso Gabriel Suazo (Agencia Uno)

Agregando que "tenemos una opción de si no aparece algo ahora antes del Mundial, probablemente podamos llegar a un arreglo. Nos hubiese encantado haberlo tenido cerrado, pero a veces tampoco depende de una sola parte”.

Igualmente Morón reconoce que todo se hace difícil porque hay una deseo íntimo del jugador. “Entiendo que Suazo quiere lograr su sueño de jugar en Europa e ir a una liga mejor“, cerró.