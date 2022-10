El volante de los albos no se guardó nada y aseguró que es impresentable que el Cacique deje ir así como así al "mejor jugador del fútbol chileno".

Esteban Pavez critica duramente a la dirigencia de Colo Colo: "No sé si habrá pasado en algún lugar del mundo lo que ocurre con Gabi Suazo"

En Colo Colo todo es una fiesta luego de la conquista de la estrella 33 en un año donde fueron superiores de punta a cabo del Campeonato Nacional.

Sin embargo, hay un tema que empaña la celebración de los albos, y es la posible partida del capitán y referente, Gabriel Suazo, algo que tiene intranquilos a los colocolinos, y así también lo manifestó Esteban Pavez, el que se fue con todo.

"No es posible que hayan jugadores claves que no estén renovados para el próximo año, mínimo eso se hace un año antes. Es un llamado de atención a la parte dirigencial, no puede volver a ocurrir", aseguró el mediocampista.

Agregando que "no sé si habrá pasado en algún lugar del mundo lo que ocurre con Gabi Suazo. El mejor jugador del fútbol chileno se puede ir libre, son cosas que uno no entiende para nada y ojalá se haga un mea culpa".

Esteban Pavez molesto por el caso Gabriel Suazo (Agencia Uno)

El Oreja hizo un paréntesis en su reclamo para referirse a lo vivido en el estadio Monumental ante O'Higgins donde por fin pudieron celebrar junto a su gente.

"Fue un momento bonito, yo me siento muy querido acá y como jugador es importante. Yo pertenezco a Colo Colo, soy la persona más feliz del mundo en el club y emociona que coreen tu nombre", cerró.