El gerente deportivo del Cacique no tuvo tapujos y aseguró que conversó en varias ocasiones con el delantero sobre su contrato, el cual está vigente hasta el año 2025.

Daniel Morón estuvo presente en conferencia de prensa junto al presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, para aclarar la situación de Juan Martín Lucero. El delantero tendría una oferta desde Fortaleza de Brasil y dejar al cuadro albo, con quien mantiene contrato vigente.

Por aquello, es que el gerente deportivo del Cacique afirmó que se reunió en diversas ocasiones con el atacante y donde le informó sobre lo que contenía el contrato y en que el mismo Lucero le aseguró que para él era un vínculo millonario con el cuadro albo.

"Me reuní con Juan Martín en las últimas dos semanas cuatro veces, aproximadamente. Le hice saber la opinión que teníamos de los abogados del club, que su contrato no tenía cláusula de salida y ante lo cual él me dijo que para él era muy importante el contrato, que era un contrato millonario y que en caso iba a seguir adelante", explicó Morón.

Por aquello, es que no tuvo pelos en la lengua y le mandó un recadito al quien fue el goleador de los albos en el pasado año.

"Como saben, Colo Colo es el equipo más importante de este país, es uno de los equipos más importantes de Sudamérica y quiénes vestimos la camiseta de este club no solamente se juega por el dinero, también se juega por el honor, se juega por darle alegrías a nuestra gente y esto es un poco más a título personal, creo que los que tienen que estar son los que quieren estar en Colo Colo”, añadió.

El delantero está en rebeldía y no se presentó a la pretemporada de Colo Colo | Foto: Agencia UNO

Finalmente, le preguntaron si ha mantenido diálogo con Gustavo Quinteros y afirmó que están trabajando en buscar un jugador del mismo nivel del ariete o mejor de lo que ha demostrado.

"He estado en permanente comunicación con él. Estamos avocados a buscar un refuerzo de la calidad y quizá mejor que la que nos está dejando Lucero“, manifestó el ex meta.

Además, cerró con "si hablamos de hoy, es lo que ha pasado, tenemos una renuncia del jugador, en caso de que tengamos otro motivo, lo vamos a dar a conocer acá”, cerró.