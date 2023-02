Dante Poli le levanta el pulgar a César Fuentes como lateral en Colo Colo: "Es un jugador inteligente, preparado físicamente y no es una locura"

Tras la llegada del argentino Matías de los Santos, todo parece indicar que el mercado de pases para los albos está cerrado, algo que los hinchas de Colo Colo no ven con buenos ojos. Y es que más de un problema ha tenido Gustavo Quinteros para encontrar el tan ansiado reemplazante de Óscar Opazo, quien partió rumbo a Racing Club de Avellaneda.

Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez son los jugadores que han tenido su oportunidad en los últimos encuentros, pero no han sido del gusto de los fanáticos del Cacique y del entrenador argentino nacionalizado boliviano, por lo que Quinteros ha tenido que probar con César Fuentes en dicha posición en los entrenamientos en el Estadio Monumental.

Fuentes toma fuerza para quedarse con el puesto de lateral derecho | Foto: Agencia Uno

El exfutbolista Dante Poli, actual panelista de Radio Futuro, se refirió a la opción de ver al ex volante de O'Higgins en esta novedoda posición.

"Yo lo encuentro un jugador inteligente, preparado fisicamente y ante la emergencia no me suena a una locura, lo digo a priori", dijo el ex defensor de la UC.

Pero el comentarista dejó en claro que esta decisión no sería tan bien vista para los dos canteranos albos. "Esta determinación sería un mazazo enorme para Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez", cerró.

Hay que tener en cuenta que el partido entre los albos y Ñublense se jugará finalmente este lunes 13 de febrero a las 20:00 horas en el recinto de Macul.