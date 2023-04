Todos los ojos de los hinchas de Colo Colo están puestos en lo que será el trascendental duelo de esta tarde ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán, partido en el cual los dirigidos por Gustavo Quinteros contarán con más de alguna baja importante.

Uno de los que no estará presente ante los Cementeros será el guardameta Brayan Cortés. ¿El motivo? Durante las últimas horas, el periodista Christopher Brandt de ESPN dio a conocer que el ex Deportes Iquique habría "incumplido unas reglas", por esa razón no habría estado ante Palestino y tampoco estaría este viernes.

Cortés habría sido "cortado" por Quinteros | Foto: Photosport

Esta situación ha llamado la atención tanto de los simpatizantes como de la prensa especializada, tal es el caso de Dante Poli, quien en su rol como comentarista deportivo en Futuro Fútbol Club tuvo palabras acerca de este rumor que fue escalando en las últimas horas.

"Es llamativo porque estamos hablando de Cortés que es titularísimo, de Falcón y de Gil, entonces las medidas que está tomando al ser severas y con ejemplos de tipos que tienen la categoría suficiente para extrañarlos futbolísticamente, no sé si habrá algo más o está sentando un precedente muy potente para que el equipo se enfoque que por los mínimos detalles vas a quedar en el banco de suplente", arrancó diciendo el también panelista de ESPN Chile.

"Estas cosas no son normales más en un jugador que hasta el día de hoy no había presentado ningún problema", destacó el ex defensor central de la Universidad Católica.

Por último, Poli cree que "esto marca un precedente desde la autoridad y desde quien manda y me parece que es correcto muchas veces el llamado de atención, pero esto puede provocar un quiebre con ciertos líderes que te pueden pasar la cuenta. Quinteros no suele tomar decisiones tan apresuradas y lo hace siempre pensando mucho que consecuencias puede tomar, esperemos para el bien de Colo Colo esto sea solo una correción de algunas cosas y después que todo vuelva a la normalidad por los objetivos que tiene el equipo".