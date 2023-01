Desde Blanco y Negro se refirieron tímidamente a las palabras del representante de Juan Martín Lucero y confirmaron que el club brasileño hizo el pago, aunque no están ni ahí y ese tema lo ven los abogados del club.

Desde Blanco y Negro confirman depósito de Fortaleza por Juan Martín Lucero, pero no están ni ahí: "Está en manos de los abogados"

El caso Juan Martín Lucero en Colo Colo no está ni cerca de acabarse y no tuvo su último capítulo con el ex delantero del Cacique estampando su firma en el Fortaleza, ya que la dirigencia del Cacique llevará el caso a la justicia.

En el día de ayer, apareció el representante del Gato asegurando que él se quería quedar y, de pasada, dijo que Fortaleza ya le pagó a Blanco y Negro la famosa cláusula de salida, algo que en la jornada de hoy día fue confirmado por la dirigencia del Cacique.

Lucero sigue haciendo eco en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“Con respecto a las declaraciones del representante, no me voy a referir porque está en manos de los abogados que van a seguir el tema de aquí en adelante”, dijo Daniel Morón en la presentación de Fabián Castillo.

El ex jugador de fútbol confirmó que Fortaleza realizó un pago, aunque no quiso ahondar mucho más: “Sí, llegó un dinero que está en la cuenta del club. Es algo que tendremos que seguir con las instrucciones que nos den los abogados sobre qué hay que hacer de aquí en adelante”.

De esta manera, es probable que en las próximas semanas pueda haber una actualización con el caso Lucero, el cual recién está comenzando y por el cual Blanco y Negro quiere hacer pagar al delantero por su desleal salida de la institución.