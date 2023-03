Eddio 'Yeyo' Inostroza preocupado por el espiral de mal fútbol en Colo Colo y exige el retorno de Falcón: "Los otros dos no funcionaron"

Colo Colo ha tenido un comienzo de temporada muy irregular, donde el equipo dirigido por Gustavo Quinteros navega en la medianía de la tabla sin lucir el juego que lo llevó a ser campeón hace unos meses.

Si bien la situación dista mucho de cuando el Cacique peleó el descenso hace un par de años, lo concreto es que el equipo no se encuentra dentro del campo de juego y no se exhibe un nivel de juego que satisfaga a los hinchas.

El Cacique la próxima semana deberá visitar a Huachipato y, tras eso, deberá pensar en un siempre complicado clásico ante Universidad Católica, donde una derrota podría dejarlos en un muy mal pie.

Yeyo se aburrió y pide a Falcón de titular. | Foto: Agencia UNO

¿Qué pasa si el Cacique cae ante la UC? “Deberíamos tomarlo como una crisis, aunque no lo es, pero el hecho de que se agregaría una derrota más a lo que se va acumulando negativamente… no está en crisis, pero está cayendo en algo que ojalá no se haga costumbre perder constantemente”, aseguró Eddio Inostroza a Bolavip Chile.

Yeyo también se dio el tiempo de exigir el retorno de Maximiliano Falcón al once inicial: “Va a tener que volver porque los otros dos son inferiores a Falcón. Tengo opinión de Falcón, pero González con De los Santos la verdad que no… me pongo a pensar en Leonel Herrera con el que jugué y hay una diferencia enorme”.

ver también Valdivia se muere por ver a Sampaoli de nuevo en La Roja

De momento, los albos enfrentarán a Colón de Santa Fe el próximo sábado en un compromiso amistoso, donde Maximiliano Falcón asoma como titular y espera poder sumar bonos para los partidos oficiales.