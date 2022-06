Eddio "Yeyo" Inostroza, histórico ex jugador de Colo Colo en la década de los 70 y 80, conversó en exclusiva con Bolavip Chile sobre el rendimiento del elenco albo y el nivel del rival en la Copa Sudamericana.

Colo Colo sacó una diferencia importante en los octavos de final de la Copa Sudamericana al derrotar por 2 a 0 a Inter de Porto Alegre en el Estadio Monumental, donde para el Cacique pudieron anotar Juan Martín Lucero y Pablo Solari.

Eddio ‘Yeyo’ Inostroza, ex ayudante del recordado Mirko Jozic, habló de forma exclusiva con Bolavip Chile tras el positivo resultado del Cacique en el recinto de Macul.

"Me sorprendió el equipo brasileño, no se veía tan potente, es débil. Por otro lado, Colo Colo mostró lo que tenía que mostrar de local y ojalá mantener este rendimiento", remarcó el ex Cacique.

"Este es el nivel que va a tener que seguir mantienendo, con un desempeño grato, superior de todas maneras y sobre todo que se ganó. El equipo anda bien y Pizarro (Vicente) tomó todas las salidas claras, esa es la situación que pongan a los jóvenes cuando el equipo esté jugando así y punto", añadió.

La anotación de Solari le dio la tranquilidad al elenco dirigido por Quinteros | Foto: Guillermo Salazar

"Ellos se la creen porque están potentes y hay que mantener y mejorar para luchar por los tres campeonatos que van a enfrentar", cerró.

Recordar que el partido de vuelta entre ambos elencos que disputará el próximo martes 5 de mayo a las 20:30 hora de Chile en el estadio Beira-Rio.