Edmundo Valladares habla del futuro de Gabriel Costa y le baja el pulgar al posible retorno de Christofer Gonzáles: "No hay seguimiento en particular por ahora"

Colo Colo se prepara para recibir a Alianza de Lima por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Los Albos vienen de lograr un importante triunfo en condición de visitante ante Fortaleza por 2-1, mientras que Los Íntimos cayeron por 1-0 ante River Plate de Argentina.

Si hay uno que vivirá un partido especial, será Gabriel Costa. El delantero peruano-argentino jugó en el fútbol peruano, pero en uno de los rivales del elenco limeño: Sporting Cristal. El ariete está viviendo una gran temporada en el Cacique y se espera que sea de la partida en el once estelar de Gustavo Quinteros.

El actual presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, atendió al programa deportivo radial Fútbol Como Cancha de Perú y tuvo palabras para dos jugadores peruanos.

"Costa es una pieza muy importante para nosotros. Desde la gerencia deportiva siempre vemos el mercado peruano, pero por ahora el plantel que tenemos ya es la base del 2022", comenzó diciendo Valladares.

"No hemos recibido ofertas por Gabriel Costa. En caso las recibamos, lo conversaremos con el jugador buscando lo mejor para la institución y para él", añadió.

Para finalizar, el mandamás del Popular fue consultado acerca de un posible retorno de "Canchita" Gonzáles, a lo que respondió que "es un jugador de gran nivel. Pero no podría decir si es que estamos siguiéndolo en particular, esa tarea es de la gerencia deportiva. No hay seguimiento en particular por ahora", sentenció.