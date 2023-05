Luego de finalizar su periplo en Santiago Wanderers en la temporada 2022, Jaime Valdés estuvo alejando de las canchas en este primer semestre del 2023. Incluso, decidió experimentar como dirigente en el club Deportes Linares, perteneciente a la Segunda División Profesional.

En una reunión con el elenco maulino, el 'Pajaro' se tomó un minuto para anunciar una importante decisión: retirarse profesionalmente del fútbol.

"Me quiero tomar un minuto para contarles algo personal, y comunicárselos. Hoy he decidido poner fin a mi carrera futbolística, oficialmente me retiro del fútbol profesional, no lo había dicho antes, no lo había comentado con nadie, pero llegando a este desafío creo que es justo comunicarlo", expresó el nuevo dirigente según dio a conocer el periodista Rodrigo Arellano.

Cerró diciendo que "fue una carrera muy larga, estoy muy contento, si bien es algo que a ningún futbolista le gusta comunicar, yo me lo tomo con mucha tranquilidad y con mucha alegría porque hice una tremenda carrera", expresó el Pájaro.

Tres campeonatos de Primera División, dos Supercopa y dos Copa Chile fue el palmarés de Valdés en su carrera, con todos esos títulos obtenidos en Colo Colo, club de sus amores y en el que llegó en 2014 desde Europa para cumplir su gran sueño.