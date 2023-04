Colo Colo ya emprendió vuelo rumbo a Colombia para debutar en la Copa Libertadores 2023 ante Deportivo Pereira, partido que se va a disputar el miércoles en la noche.

Antes de subir al avión en el Aeropuerto Internacional de Santiago, el capitán Esteban Pavez se dio el tiempo para conversar con los medios, y abordó una polémica surgida hace unos días en donde se indicó que el plantel y la dirigencia no habrían llegado a acuerdo respecto a los premios de la Copa Libertadores.

Pavez aclaró la polémica sobre los premios de Copa Libertadores | Foto: Photosport

"Eso estaba ok desde el año pasado, son cosas que ustedes hablan. Está todo ok, estamos enfocados en el tema del partido, estamos con ilusión y eso es lo importante”, comentó el volante central de Colo Colo dejando en claro que no hay ningún inconveniente con la dirigencia.

El 'Huesi' no ocultó su molestia respecto a este rumor: "El plantel está unido, han pasado cosas con los dirigentes como por ejemplo el tema de la cancha, pero se está actuando de buena forma para mejorar eso y aquí no hemos tenido ningún problema”.

Por último, aclaró que la negativa del plantel de Colo Colo para hablar con los medios en el partido ante Huachipato: “Es cosa de cada uno si habla o no, a ustedes les gusta la polémica. El que quiere hablar, habla. Tu dices que la polémica es el tema de no hablar, acá nosotros estamos enfocados en hacerlo de la mejor forma porque estamos enfocados en mejorar”, cerró el capitán del Cacique.