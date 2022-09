Gabriel Suazo tuvo un inicio prometedor en Colo Colo y en 2015 se alzó como la nueva figura del club con José Luis Sierra en la banca. Tras la dicotomía entre el fútbol y el tenis, finalmente, el Chino privilegió su carrera como futbolista y se quedó en el Monumental. Sin embargo, el tránsito del ahora capitán albo fue sinuoso, lleno de pifias, críticas ácidas por su rendimiento y luego de asentarse como lateral izquierdo empezó a florecer su gran rendimiento, que lo tiene en ojos de Portugal y en ascuas a la fanaticada del Cacique, ya que todavía no renueva su contrato.

Suazo tuvo en Lizardo Garrido a su mentor y al Coto Sierra como el técnico que le dio chances en Colo Colo. El actual capitán de Colo Colo heredó la jineta tras el adiós de Esteban Paredes y Gonzalo Fierro, ya que es uno de los que más tiempo tiene en el club desde las inferiores. El capitán actual del cuadro albo se forjó como volante mixto y Pablo Guede fue quién apostó por el por ese carril.

Esa situación dejó en el aire a Suazo, quien recibió muchísimas críticas por su nivel, que nunca fue malo, pero ese típico error lo condenaba ante la mirada del hincha. Sin embargo, Gustavo Quinteros habló fuerte y lo dejó como lateral por la izquierda ante la ausencia de un especialista. Ese gran cambio le cambió la vida, lo tiene en la mirada del Sporting Lisboa y el Sporting Braga en la Primeira Liga de Portugal y, además, como un valor constante en la Selección Chilena.

En 2019, en El Mercurio, Suazo reconocia que "ser titular en Colo Colo es algo muy importante y sobre todo en la posición en la que más feliz me siento en la cancha, como volante mixto". Ahora, ese puesto quedó en el olvido y encontró su lugar lejos de las críticas en la zona izquierda de la defensa.

Gabriel Suazo se erigió como el gran capitán de Colo Colo y dejó atrás la mala racha (Getty Images).

El gran giro para Gabriel Suazo en Colo Colo

Suazo sabe convivir con los malos resultados y en Tribuna Andes habló sobre las críticas, que, en varios momentos, traspasaron los límites con el actual referente joven de Colo Colo. "Ni cuando estoy bien ni cuando estoy mal me meto a las redes para ver que hablan o dicen", expresó.

Una persona que lo hizo seguir adelante fue Marcelo Espina, quien fue director deportivo de Colo Colo. Mientras el Cacique peleaba el descenso, el Cabezón siempre rescató el ímpetu del "17" de los albos.

"Marcelo Espina me decía que rescataba que jamás me escondía. Que pedía le pelota, que intentaba, aunque me equivocara 500 veces, volvía a intentar. Es mi lema de vida, no tan solo en el fútbol y cada vez que me caigo con mi familia ahí estamos todos y vamos para adelante (...) Recibí todos los consejos y críticas de personas que lo hacían para mejorar. Recuerdo con cariño a los jugadores de más experiencia", expresó.

El Chino Suazo, luego de las críticas, manifestó que "yo trabajo en lo que me hace feliz. Uno ese mis sueños era levantar un título con Colo Colo y lo cumplí (…) Se es el capitán de una hinchada entera, que quizás es la mitad del país. Y porto la jineta".

Ahora, el volante está a la espera de resolver su futuro. Es seguido desde Portugal, aunque también BolaVip Chile sabe que si eso no fructifica, Suazo seguirá ligado a Colo Colo por las próximas temporadas. El tema en discusión es sobre la cláusula de salida y los años de contrato. El Cacique buscaría 3 años y en el lado del lateral solo 2 años más uno a discusión.