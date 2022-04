El ex formador de Colo Colo Luis Pérez Franco quiere más minutos para Luciano Arriagada y critica a Christian Santos: "Es un jugador extranjero que no suma"

Colo Colo está viviendo un momento de la temporada complejo con el tema de calendario, en donde el estar compitiendo de muy buena forma en ambos frentes, como lo son el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, hace que el plantel tenga que requerir de los jugadores jóvenes de los Albos.

Ante esta situación, Luis Pérez Franco, quien fue formador de jugadores en el Cacique dialogó con Deportes 13 y se refirió a la situación de los jugadores juveniles de Colo Colo, quien ha sacado muy buenos jugadores en estos últimos tiempos, pero no han sumado muchos minutos en lo que va temporada, a lo que el hoy entrenador de Deportes Linares pide tranquilidad.

“Siento que cuando les tocó jugar lo hicieron muy bien y el técnico los tiene bien considerados. En este momento cuesta entrar en el equipo titular porque Colo Colo está compitiendo en dos frentes y lo está haciendo de maravilla. Los chicos están recién aprendiendo de sus mayores y tienen que preparase de la mejor forma, entrenarse y prepararse a mil para cuando les toque jugar”, inició expresando.

Por otra parte, el ex delantero comentó a profundidad la situación particular del juvenil Luciano Arriagada, quien ha sido uno juveniles Albos que más se ha visto oculto en esta temporada y esto debido a su compañero en el ataque, el venezolano Christian Santos lo ha relegado a ser el tercer delantero del plantel, algo que no le parece a Franco.

“Ahí no comparto la idea del técnico, siento que tiene que darle más minutos al chico Arriagada, un muchacho de la cantera que tiene condiciones y lo ha demostrado. A veces el fútbol tiene estas cosas que nos sorprenden un poco y llaman la atención”, aseveró en el medio citado.

Ahondando en sus palabras, Pérez Franco le dio con todo al atacante venezolano, a quien no le ha gustado para nada su desempeño dentro del club y que le gustaría que chicos de la cantera como Arriagada pudieran tener la oportunidad que tiene Santos.

“Un jugador extranjero que no suma y que no le ha ido bien cuando le ha tocado entrar. Si fuera entrenador o dirigente del club me gustaría que sumara minutos el chico de la cantera. Me gustaría ver sumando minutos a Arriagada en vez de Santos, que en lo personal no me gusta mucho”, cerró.