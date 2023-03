Una mala noticia recibió Gustavo Quinteros en Colo Colo. Y es que en la antesala del trascendental encuentro ante Cobresal por el Campeonato Nacional, el delantero Leandro Benegas habría sufrido una complicación que lo dejaría afuera ante el cuadro del norte de nuestro país.

¿Qué pasó? El ex Independiente de Avellaneda tiene complicaciones en su pie, por lo que el estratega albo no lo arriesgaría y habría decidido que no viaje hasta la Región de Atacama.

Esta situación le abrió las puertas a uno de los jugadores que tanto ha esperado su oportunidad: el joven Damián Pizarro, delantero de 17 años.

Pizarro ya ha entrenado con el primer equipo del Cacique | Foto: Colo Colo

El Haaland de Macul, como lo apodan los hinchas albos, solamente ha llamado la atención de los simpatizantes albos, de sus propios compañeros y del entrenador albo tanto su poderío ofensivo como por su físico.

“Damián es muy buena persona, un jugador espectacular, en los entrenamientos lo vemos muy bien. Es un delantero que viene con capacidades, acá nadie tiene un puesto seguro y él está presionando para entrar y quedarse con el puesto. Eso depende del profe, no tenemos un puesto asegurado, cualquiera puede entrar”, dijo en su momento Darío Lezcano.

El canterano albo en las últimas semanas ha tenido grandes actuaciones, anotando tanto en amistosos como en entrenamientos, por lo que ahora podría tener su gran oportunidad ante Cobresal.