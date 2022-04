Emiliano Amor triste por perderse el partido de Colo Colo en Copa Libertadores: “Me duele muchísimo no estar”

Emiliano Amor es una de las grandes ausencias que tiene Colo Colo para el partido frente a Alianza Lima en la Copa Libertadores. El defensor argentino quedó fuera de este duelo producto de que fue expulsado durante la victoria del Cacique ante Fortaleza en Brasil, dejando a sus compañeros con uno menos en cancha.

El defensor central de todas maneras no se quiso quedar fuera de este partido y arribó hasta el Estadio Monumental para acompañar a sus compañeros. En su llegada al recinto deportivo de Pedrero, el zaguero trasandino se mostró confiado en que sus compañeros puedan conseguir la victoria.

“Los compañeros están súper bien, con mucha confianza, tengo plena confianza en ellos, vamos a ver un buen partido. Hay que hacer un buen partido primero y, si lo hacemos, estaremos cerca de ganar. Lo importante es que los chicos estén bien, con confianza y metidos”.

Pero eso no fue todo, el argentino quedó triste por quedarse fuera de este partido por la expulsión conseguida en el debut. “Me duele muchísimo no estar, no sabes, pero confío en mis compañeros”.

Para finalizar, y sobre la misma línea, el defensor confía en quien tome su lugar en la cancha, en la que todo apunta a que sea Matías Zaldivia. “El que reemplace lo hará de muy buena manera y capaz que mejor que yo”.