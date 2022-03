Colo Colo corta una mala racha de tres partidos sin ganar con sólo dos puntos sobre nueve posibles entre la segunda y cuarta jornada del torneo. El Cacique pone fin mini racha negativa en el superclásico y con una goleada 4-1 ante Universidad de Chile en el estadio Monumental, situación que le da un nuevo impulso para enfrentar los próximos desafíos en el Campeonato Nacional 2022 y lo que vendrá en la Copa Libertadores.

Edmundo Valladares, presidente del Cacique, se muestra satisfecho por lo ocurrido ante la U: "Muy contentos. Es un muy buen inicio de semana para nosotros. La verdad que se había trabajado de buena forma. Obviamente para Colo Colo cuando no se nos dan los resultados, cuando no sumamos de a tres, es muy complejo. Siempre tenemos la obligación de salir a ganar. Afortundamente tuvimos un partido redondo, nos pone contentos por el plantel, por el cuerpo técnico, por el trabajo semanal y toda nuestra gente que vivió un día de muchas emociones", dice en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

"En el contacto cuando uno puede estar junto al plantel y al cuerpo técnico, el trabajo no varió, se siguió haciendo con las mismas ganas, la misma seriedad y convicción, eso es lo que veía. Me llamaba la atención que no se nos dieran los resultados que esperábamos por lo mismo, pero el ánimo siempre estuvo arriba. Por suerte pudieron soltarse, hacer el fútbol que nos tenían acostumbrados la mayor parte del año anterior. Se vio un Colo Colo muy sólido, como la gente espera, como nosotros queremos, eso nos pone muy contentos, porque se vio reflejado el trabajo duro que se hace semana a semana y nos llevamos un lindo triunfo que nuestra gente festejó", agrega.

El dirigente muestra convicción por lo planificado: "La planificación que se ha hecho, que es lo que se trabaja desde la gerencia deportiva, va encaminada a que ojalá podamos ir cumpliendo objetivos que son de largo plazo dentro del año, por lo tanto más allá de los resultados que no nos acompañaron al inicio del torneo, se había hecho una planificación que primero contábamos nosotros con poder tener los refuerzos en los plazos que se trabajaron, que se solicitó por parte del cuerpo técnico, eso se cumplió. Luego hacer una pretemporada en las mejores condiciones, teniendo partidos con grandes rivales importantes, se cumplió. partimos de buena forma en la supercopa, eso es un envión animico importante, haberle ganado a Católica en concepción, ahora si bien no habíamos sumado como esperamos siempre, este partido sirve para ir retomando las confianzas".

Los objetivos de Colo Colo en la temporada 2022

Valladares aborda los objetivos que tien el Cacique este año: "El trabajo siempre hemos confiado en él. Tenemos la convicción de que se está trabajando en un proyecto para Colo Colo que nos permita posicionarnos a nivel nacional y de la mejor forma en este regreso a la Copa Libertadores que se viene en abril. La planificación no ha variado, tiene por objetivo cumplir objetivos que busquen posicionar a Colo Colo. Estamos muy tranquilos y muy contentos, iniciando la semana con la mayor energía por este triunfo importante ante el clásico rival".

"Se ha trabajado pensando con un horizonte, que es volver a posicionar a Colo Colo de la mejor forma, en lo nacional e internacional, por lo tanto creemos que se ha podido ir conformando el mejor plantel posible. Hemos hecho la mayor inversión, el mayor trabajo de planificación que se ha podido desde la gerencia deportivo. Creemos que contamos con un plantel muy competitivo, que en definitiva debiese responder de buena forma internacionalmente y también a nivel local, con muchos jugadores de casa, nuevamente tenemos cerca del 50 por ciento del plantel formado en casa, confíamos plenamente en ellos. Creemos que es un plantel que debiese funcionar un poco mejor que el que teníamos el año anterior, es un proceso. Nos propusimos poder confirmar a los jugadores que tenían que renovarse, fue una tarea ardua. por suerte pudimos sumar otros jugadores que sentimos vienen a reforzar de buena manera, entregar más variantes", complementa.

Valladares siente que el triunfo en el superclásico da calma: "Estamos tranquilos, ilusionados con lo que podemos hacer, al igual que todos los colocolinos y colocolinas. Esto de sumar de a tres, volver al nivel que veníamos acostumbrados nos da mayor tranquilidad para encarar lo que van a ser las siguientes fechas muy duras y un mes de abril en el cual tendremos que afrontar Copa Libertadores y el torneo local".

En cuanto a metas es prudente: "Nosotros más que poder decir que vamos a apuntar a una fase en particular, el trabajo que se ha hecho busca que podamos posiconar otra vez a Colo Colo, de que vuelva a ser protagonista. más que aventurar con llegar a una fase, tenemos que ir a paso a paso. El trabajo es serio, está lleno de convicción, tenemos que ir quemando etapas. Vamos a ver ese sorteo que es el 23 de marzo, vamos paso a paso, con la mayor ilusión".

"Lo importante es que el equipo termine de encontrar su mejor versión, lo que se mostró ayer nos abre mucha ilusión, porque ese trabajo semanal se empieza a mostrar. Además jugamos y hemos seguido jugando todo el año con muchísimo público, ese escenario se asemeja al de Copa Libertadores", menciona.

Por ahora en Colo Colo no piensan en sumar jugadores y los requerimientos del entrenador se trabajan con la gerencia deportiva: "La verdad que Gustavo es una persona bastante frontal. Lo que él ha declarado en algunas ocasiones lo conversamos acá en la confianza, internamente. Daniel Morón, como gerente deportivo tiene absoluta claridad de los requerimientos que tenga el cuerpo técnico. Quiero ser muy respetuoso del plantel que tenemos actualmente conformado. Hasta nuevo aviso no vamos a hacer nuevas incorporaciones. En su minuto cuando se abra nuevamente el libro de pases veremos, lo analizaremos a través de la gerencia deportiva, en un trabajo conjunto con el cuerpo técnico. Por ahora prefiero esperar, prefiero que sigamos enfocados en lo que estamos, seguir mejorando el nivel. En su momento tendremos que discutirlo, las necesidades que tenga el cuerpo técnico se conversan en confianza con la gerencia deportiva. En su minuto tendremos que abordarlo, pero no es el momento".

Daniel Morón no ha comunicado intención de dejar su cargo en Colo Colo

Edmundo Valladares se refiere a las informaciones sobre una posible renuncia de Daniel Morón a su cargo en la gerencia deportiva: "Nosotros tenemos una comunicación que es diaria, Daniel si en algún minuto quisiera tomar otro rumbo, espero y sé que así será, seremos los primeros en saber, en enterarnos, Lo que puedo decir es que nuestra conversación va orientada a la planificación del primer equipo, a los desafíos en general del fútbol de Colo Colo".

"Nosotros estamos muy conformes con el trabajo que ha realizado Daniel hasta el minuto. Creemos que es una gran labor. No olvidemos que 10 meses atrás estábamos a 90 minutos de un posible descenso, que tuvimos que pelear hasta el final. En esos 10 meses logramos consolidar una idea rápidamente, posiconar a muchísimos jugadores formados en casa, lograr dos títulos, pelear hasta el final el torneo nacional del 2021. De nuestra parte muy conformes con la labor que ha realizado Daniel", desarrolla.

"Nosotros conversamos constantemente con Daniel, hasta el minuto no hemos tenido conversación que vaya en esa línea. Lo que hemos hablado que es de lo que viene ahora, teníamos este desafío del partido ante Universidad de Chile. Afortunadamente, logramos ganar de muy buena forma, se nos vienen partidos en el norte, ante Deportes Antofagasta, después tenemos que ver la planificación futura para el sorteo que tendremos el 23 de marzo, lo que hemos hablado con Daniel tiene que ver con eso, con las labores que él tiene que desarrollar. hasta el minuto no nos ha dicho que tenga en vista un desafío distinto a Colo Colo", finaliza.