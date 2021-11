Brayan Cortés se consolidó en Colo Colo como golero titular. A sus 26 años pasa por el mejor momento profesional de su carrera. En el presente año ya aparecieron algunos sondeos desde el Cadiz de España y el Monterrey de México. Su momento como arquero de selección y estar firme en un equipo grande le dan una espalda suficiente para partir.

Si bien el iquiqueño está concentrado en el presente del equipo, uno de sus objetivos es jugar en el fútbol extranjero. En el Cacique en caso de que deban dejarlo partir, se ponen el objetivo de traer un arquero de jerarquía. Un nombre que entusiasma mucho es el de Claudio Bravo, capitán de la selección chilena y formado en Macul.

Este jueves 19 de noviembre Redgol informa sobre una nueva conversación entre Blanco y Negro y el profesional de 38 años: "La concesionaria que administra al elenco albo aprovechó el viaje de Bravo al país para comenzar los diálogos sobre un hipotético regreso al fútbol chileno, luego de sus estadías en Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y ahora Betis", reportan.

En el medio de comunicación digital señalan que en el Cacique compiten con la Universidad Católica en el interés por incorporar al mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Por ahora el arquero tiene contrato hasta fines de junio de 2022 en el Betis de España y deberá resolver su futuro.

Daniel Arrieta fue uno de los primeros en hablar de los acercamientos de Colo Colo con el oriundo de Viluco para un regreso. El periodista informó este 18 de noviembre sobre las tratativas.

"Entiendo que esto todavía no ha avanzado. A partir de eso que contamos a la situación actual ha cambiado un poco el panorama de Claudio Bravo porque en ese momento (agosto) no estaba jugando en el Betis de España, hoy si lo está haciendo ya como portero titular, lo hemos visto en competencias internacionales y en el fútbol español. Por el momento no ha avanzado, pero creo que a final de año si es que está la alternativa de que Brayan Cortés parta al extranjero creo que se podrían acelerar las conversaciones", dice en periodista en TNT Sports.

"Por el momento no hay nada formal y en Colo Colo esperan la situación de Brayan Cortés que todavía tiene contrato vigente hasta el próximo año y hay que ver finalmente lo que va a pasar", agrega el profesional.

"Según la información es que para el cuerpo técnico pensando en Copa Libertadores, si se va Cortés tiene que llegar un arquero de jerarquía y más recorrido, en eso calza perfecto Claudio Bravo", complementa.