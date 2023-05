Colo Colo no logró superar a la Unión Española y se llevó una igualdad por 1-1 desde el estadio Santa Laura. Maximiliano Falcón hizo un balance del partido, en el cual también entregó una lapidaria opinión sobre el estado del césped de La Catedral.

"La cancha es un desastre, no se podía jugar. La pelota picaba muy mal. Fue un partido bastante intenso. Si la cancha hubiera estado bien, hubiera salido mucho mejor", dijo Peluca en la zona mixta luego del encuentro que se jugó en Independencia.

Peluca analizó lo que fue el compromiso y reconoció que disminuyeron el nivel en el complemento: "Al principio empezamos bien, fuimos protagonistas la mayoría del primer tiempo. Haciendo memoria, no sé si tuvieron alguna peligrosa en el primero. En el segundo tiempo nos está costando tener un poco más la pelota".

"Cada vez que ganamos los duelos atrás nos estamos quedando un poco largos. Habrá que seguir trabajando en los errores, porque en los segundos tiempos bajamos un poco y en la Copa se ha demostrado un poco eso", añadió.

Maximiliano Falcón se quejó por la cancha de Santa Laura (Foto: Photosport)

Además reveló que no han conversado el tema lesiones en el camarín: "En realidad no, preguntamos cómo está el compañero. Después el área médica se encargará, son cosas que pasan. A veces por jugar tantos partidos seguidos por ahí uno no llega a recuperarse para el próximo partido, están las consecuencias que te aprietas o una distensión. No le damos énfasis a eso, sí en corregir los errores, porque una lesión no se puede prevenir al 100%".

Para finalizar destacó a dos jóvenes que ingresaron: "Al que le toque sé que lo va a hacer bien como Alan (Saldivia) que tuvo que entrar por Ramiro (González), el mismo Jeyson (Rojas), lo hicieron muy bien. El que le toque tiene que rendir y así lo han hecho".