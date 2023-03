Esteban Paredes colgó los zapatos en el fútbol chileno con la camiseta de su amado Colo Colo con el título de goleador de Primera División con 216 goles. Visogol es un ícono para los hinchas del Cacique gracias a sus proezas ante Universidad de Chile y su entrega por la camiseta en el Estadio Monumental. Ahora, el histórico del Cacique quiere comenzar su carrera como técnico o algún puesto en la interna del equipo y podría volver de la mano de Aníbal Mosa.

Hace un par de días, Paredes reconoció en ADN que sí quería volver a Colo Colo en el cargo que fuese posible y que no había sido tomado en cuenta tras mostrar sus intenciones para retornar como funcionario del club.

“No quiero sacar a nadie, pero hay que trabajar. Nos falta mucho para que nuestras selecciones tengan grandes jugadores. No tengo temor (...) Hace cuatro meses hablé con Rodrigo Córdova, jefe de comunicaciones, y me ofrecí al club. Me encantaría trabajar acá", contó.

Además, Paredes dejó en claro que "le dije que estaba estudiando para ser director deportivo y además entrenador. Me gustaría ser parte de las inferiores. Sin embargo, desde entonces, no ha pasado nada". Eso es clave para Mosa, quien está atento a lo que pasará en la reunión de directorio, ya que si se confirma la salida de Fernando Arab, tras lo anunciado por Cristopher Brand, obligatoriamente hay que ir a elecciones.

Esteban Paredes retornaría en gloria y majestad a Colo Colo de la mano de Mosa (Agencia Uno)

Mosa tendría considerado, si es que se da todo para ir a la pelea por el sillón presidencial de Blanco y Negro en el Monumental, a Esteban Paredes en un puesto importante, ya sea en la gerencia deportiva o bien en algún cargo del fútbol joven. La idea es que como proyecto, el empresario pueda devolver a un emblema y símbolo del club.

La relación entre Mosa y Paredes es fluida, directa y se tienen mucho cariño por lo vivido en la institución, ya que durante años forjaron una cercanía importante en el ámbito futbolístico. Sería el gran golpe de timón que tendría el dirigente, quien sueña con volver a dirigir Colo Colo y que se podría dar en abril próximo.

Esteban Paredes se está preparando con los cursos de técnico y también de gerenciamiento deportivo, ya que tomó un curso en Argentina del que está titulado. La idea que acercó Visogol a su entorno es preparárse en forma consciente, para estar preparado en caso que llegue la oportunidad y esa se daría antes de tiempo, ya que con Alfredo Stöwhing su misiva no fue escuchada y eso lo tomaría Mosa para dar el batacazo en el Monumental.