El ex jugador dio las razones para creer que eso sería lo mejor para el canterano azul.

En Universidad de Chile ya planifican la temporada 2025, donde el club volverá a competir en Copa Libertadores, tras cuatro años y por cierto, los desafíos que tendrá a nivel local.

Se esperan por refuerzos y resolver quiénes serán los jugadores que abandonarán la institución pensando en la conformación del plantel y por cierto, saber bien qué va a ocurrir con esos futbolistas que aún se espera por ellos.

Es el caso de Lucas Assadi, quien viene de dos duras temporadas donde no ha podido consolidarse mientras se le continúa esperando. Patricio Yáñez, en Puntapié Inicial de Radio Agricultura, aconsejó al Gerente Deportivo, Manuel Mayo en relación al oriundo de Puente Alto.

“Yo entiendo que hay un director deportivo tremendamente futbolizado, que tiene muy claro todo, un mapeo claro de lo que necesita la U. Humildemente desde la experiencia, creo que a Assadi deberían sacarlo de la U e ir a potenciarlo a otro lado”, afirmó el ex jugador.

Yáñez: “Yo mandaría a Assadi a Argentina o Brasil”

Siguiendo en su intervención, el mundialista en España 1982 aseveró que en Argentina o Brasil, son mercados que ayudarían mucho a Assadi en su definición total como futbolista.

“El ejemplo de Osorio es clave. Acá se va a perder y mandarlo a préstamo dentro de un equipo chileno, no te garantiza absolutamente nada. Me gustaría ver a Assadi en un 100%, de esos que se levantan y se acuestan con fútbol, como en Argentina o en Brasil”, afirmó Yáñez.

Lucas Assadi es uno de los que sigue en la U para el 2025 (Photosport)

Además, cree que para Gustavo Álvarez, al jugador le sigue faltando algo para ser estelar definitivo en la U. “Un técnico no se va a disparar en los pies y menos Álvarez, dejando en la banca a un jugador por otro motivo, jamás. Si el técnico no lo pone de titular, es porque el jugador no está en condiciones de serlo”, expresó.

Finalmente, resaltó las condiciones técnicas del jugador y que con eso, solo debe respirar fútbol. “Tiene todo. Tiene salida con los dos perfiles, tiene un cambio de velocidad interesante, buena, es hábil. Que vaya afuera, donde encuentre el cien por cien y que solo respire fútbol”, cerró Pato Yáñez.