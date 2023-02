Esteban Paredes y Johnny Herrera tuvieron una rivalidad mientras estaban en Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente, siendo protagonistas de muchas versiones de los Superclásicos entre Albos y Azules.

Fue durante una entrevista con el canal de YouTube llamado Diego González donde el ex delantero de equipos como Colo Colo y Atlante de México se acordó de la rivalidad que tuvo con el ahora comentarista deportivo. En el video se le preguntó sobre el mejor arquero que enfrentó al momento de patear un penal, tema en el que salió el nombre de Johnny Herrera, sin embargo, Paredes respondió lo siguiente: "No, no me atajó nunca un penal".

Respecto al mejor arquero que enfrentó, Esteban Paredes declaró que fue Cristian "El Tigre" Muñoz mientras era parte parte de Santiago Morning. "El Tigre Muñoz en Colo Colo cuando yo jugaba en Santiago Morning", mencionó Paredes en una entrevista que tuvo diversas dinámicas con un balón de fútbol.

Foto: Agencia Uno

A pesar de que en un principio había confirmado su retiro durante su etapa en Coquimbo Unido, Esteban Paredes seguirá en la actividad futbolística debido a que en este 2023 jugará en San Antonio Unido, equipo que es parte de la Segunda División Profesional.

Esteban Paredes, de 42 años, anotó un total de 198 goles en 318 partidos jugados con Colo Colo, equipo al que defendió en dos etapas: la primera entre 2009 y 2012 y la segunda entre 2014 y 2021.