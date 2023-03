Esteban Paredes se retirará oficialmente del fútbol profesional con la camiseta de Colo Colo en una exultante despedida. Sin embargo, el goleador histórico aún no recibe respuesta para seguir su carrera como entrenador.

Esteban Paredes se muere de ganas de trabajar en Colo Colo, pero Blanco y Negro no pesca la intención del eterno goleador

Colo Colo junto a Esteban Paredes están ultimando todos los detalles para la despedida oficial del goleador histórico del fútbol chileno. La cita se realizará en el Estadio Monumental el próximo sábado 25 de marzo en Macul y Visogol colgará los botines con un duelo ante Colón de Santa Fe y, además, la cita deportiva convocará a todos sus amigos. Sin embargo, el histórico crack del Cacique tiene aún una deuda pendiente.

Según confesó en Radio ADN, Paredes tiene intenciones de sumarse a las fuerzas básicas de Colo Colo en un futuro cercano. Sin embargo, el delantero aún está en la incertidumbre, ya que su petición ni siquiera ha sido respondida, por lo que dejó al histórico en ascuas hasta ahora.

“No quiero sacar a nadie, pero hay que trabajar. Nos falta mucho para que nuestras selecciones tengan grandes jugadores. No tengo temor (...) Hace cuatro meses hablé con Rodrigo Córdova, jefe de comunicaciones, y me ofrecí al club. Me encantaría trabajar acá", expresó en Los Tenores.

De igual forma, el ex artillero albo aportó que "le dije que estaba estudiando para ser director deportivo y además entrenador. Me gustaría ser parte de las inferiores. Sin embargo, desde entonces, no ha pasado nada".

Esteban Paredes aún espera una respuesta desde Blanco y Negro (Agencia Uno)

Paredes cree que con su experiencia y vocación puede ser de mucha ayuda para el proceso formativo de varios jugadores de Colo Colo. Sin embargo, el artillero todavía no recibe ninguna respuesta y eso no lo tiene tranquilo. El máximo goleador de la Primera División en Chile sólo quiere forjar a nuevos cracks del futuro.

"Los juveniles ya no trabajan hace 10 ó 20 años. Los más grandes entrenan más que los juveniles. Por ejemplo, en Coquimbo había jugadores que en las mediciones corporales estaban muy mal y los más grandes algo mejor (...) No tengo la bolita de cristal, pero creo que sí con trabajo las nuevas generaciones pueden lograr una selección de nivel", manifestó.