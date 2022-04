Esteban Pavez está feliz y enojado tras el triunfo de Colo Colo: "No sé por qué nos echamos atrás, no le encuentro explicación"

Esteban Pavez hizo el gol del 2-0 de Colo Colo ante Alianza, en una victoria 2-1 por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores, donde tenían el partido controlado, pero terminaron pasando momentos de incertidumbre en la recta final. El mediocampista se mostró feliz por el triunfo, pero también con una molestia porque el equipo retrocedió en el complemento.

"Segundo triunfo, estamos muy contentos, queríamos ganar los dos primeros partidos. En el segundo tiempo no sé por qué nos echamos atrás, no le encuentro explicación, eso me deja molesto. Tenemos que mejorar eso si queremos avanzar de ronda, pero estamos contentos porque ganamos en casa", dijo el Huesi en conversación con ESPN.

Pavez se quedó con la sensación de que con otro gol el partido ya se terminaba y no pasaban suspenso: "Queremos mantener ese ritmo los 90 minutos. Después del segundo gol ellos pusieron tres puntas, nos echamos atrás y tuvieron una o dos claras, pero nos perdimos muchas, si hacíamos un gol antes se acababa".

El volante ahora se proyecta en el Campeonato Nacional 2022: "Vamos partido a partido, hoy pensamos en éste y ahora ya vamos a pensar en Cobresal, hay que mantener la punta y de ahí viene Católica".

Colo Colo tiene la misión de mantener el liderato. Luego de nueve jornadas, el equipo de Gustavo Quinteros es puntero de la competencia con 17 puntos, los mismos que la Unión Española.