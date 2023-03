El defensor central Matías Zaldivia vivirá un especial partido ante Colo Colo. El zaguero argentino nacionalizado chileno llegó al Cacique proveniente de Arsenal de Sarandí, pero ya dejó atrás las siete temporadas en Pedrero y los ocho títulos ganados, por lo que ahora se enfoca en lo que será defender la camiseta de Universidad de Chile.

Si bien en un comienzo el jugador de 32 años no fue bien recibido por la parcialidad azul por su pasado en los albos, gracias a sus grandes actuaciones ha podido hacer callar las críticas.

Zaldivia es uno de los referentes de la última línea azul | Foto: Universidad de Chile

Esteban Pavez, mediocampista y capitán del Eterno Campeón, compartió varios años camarín con Zaldivia y en rueda de prensa se refirió a la importancia del experimentado futbolista.

"No me he puesto a pesar en eso, el camarín tampoco ha pensado en Mati", partió diciendo el ex Xolos de Tijuana.

"Obvio que él hizo grandes cosas acá en el club, salió campeón, fue un jugador importante, pero nosotros no le hemos dado importancia a lo que es Zaldivia hoy en día en la U”, remató.

Recordar que el partido entre el Romántico Viajero y el Cacique está programado para este domingo 12 de marzo a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental.