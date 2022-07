Ex ayudante de Claudio Borghi, Cristián Saavedra, define al reemplazo definitivo de Pablo Solari en Colo Colo para el Superclásico: "Me la jugaría por Zavala"

Colo Colo está más que encendido en el Campeonato Nacional 2022 después del agónico triunfo que logró en el Estadio Monumental ante Huachipato que le permite seguir en la cima del torneo y con la mira puesta en el título y el Superclásico, el próximo objetivo de los dirigidos por Gustavo Quinteros.

Uno que quiso anticipar el partido más atractivo del fútbol chileno fue Cristián ‘Lolo gol’ Saavedra, histórico ex ayudante de Claudio Borghi en una de las épocas más gloriosas del Cacique quien se sentó a conversar en exclusiva con Bolavip Chile.

Sobre el partido en sí, Saavedra asegura que “Yo creo que con la misma responsabilidad de todos los fines de semana. Ver jugar a Colo Colo donde tú lo pongas a jugar siempre va estar el estadio lleno, la única parte donde no lo es, es en Calama”.

Zavala fue el héroe albo ante Huachipato. | Foto: Agencia UNO

“La responsabilidad es grande de visita y de local, pero la gran diferencia es la motivación, es más importante. De chico te enseñan a que no puedes perder con la U, pero como jugador y entrenador está la responsabilidad de un buen partido y un buen resultado. Se trabaja como siempre, pero la diferencia es la motivación que te otorga el rival”, complementó.

El ex ayudante del Bichi ve auspicioso el presente albo: “Colo Colo está pasando por un periodo regular de juego en el cual están aprovechando los momentos. El otro día no se jugó bien, pero se ganó que es lo importante. A veces es mejor no jugar bien ganando que jugar bien y perder. Creo que lo más importante es que sigan en la senda del triunfo, están siendo regulares en los nombres que están entrando a la cancha y eso principalmente al jugador le da mucha confianza”.

ver también Torres Erwerle asoma como aniquilador de mufas para la U ante Colo Colo

Consultado sobre si debería ir Oroz o Zavala de titular, Saavedra asegura que “Los dos están ben, es una buena y linda competencia entre ellos, pero es cosa de gustos del técnico que está en el momento que los ve entrenar y en el día a día. Son parecidos, pero creo que me la jugaría por Zavala”, remató.