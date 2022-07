Cristián Saavedra conversó de manera exclusiva con Bolavip en la cual tildó como un fracaso la eliminación de Colo Colo en la Copa Sudamericana, además de apuntar a que los clubes chilenos no están a la altura de poder competir de forma internacional.

Colo Colo no pudo hacerse fuerte en la Copa Sudamericana donde quedaron eliminados de la competencia internacional. Los albos cayeron goleador por cuatro a uno que los hace despedirse del certamen, en la cual quedaron por debajo del Inter de Porto Alegre por un global de cuatro a tres.

Una instancia en la cual en Bolavip conversamos de forma exclusiva con Cristián Saavedra, quien vivió muy de cerca lo que es están con Colo Colo en la banca técnica considerando que fue ayudante de Claudio Borghi entre el 2006 y 2008.

El ex ayudante exclamó que es un fracaso con todas sus letras y en la cual lamentó la eliminación del Cacique en la Copa Sudamericana. “Lamentablemente es así. Hay que decir las cosas como son, es un fracaso. Se organiza para llegar más arriba, pero lamentablemente se fracasa”.

En esta misma línea, agregó que “No se obtienen los resultados y el problema más grave es que físicamente no están los equipos chilenos para llegar más allá en la parte física, como en la mental. No están preparados y lamentablemente hay que enfocarse en el Campeonato Nacional y que con la ventaja que tienen no empiecen a pillarlo”.

Colo Colo quedó eliminado de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

Una instancia por la cual además el exfutbolista y ayudante contempló que los clubes no tienen la parte física y mentalmente para jugar este tipo de partidos. “Es lo que siempre se ha dicho, primero los equipos chilenos no tienen la inversión que tienen los equipos brasileños, la calidad de los jugadores que tienen los equipos brasileños y argentinos en general”.

Finalmente, contempló que “La verdad es que tampoco están independiente de que hagan una pretemporada fuera de Chile, que tengan las condiciones, en estos partidos que son claves no tienen la experiencia de poder avanzar”.