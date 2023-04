El defensor Rodrigo Riquelme no olvida su breve paso por Colo Colo, club al cual llegó tras una gran campaña con la camiseta de Curicó Unido en la Primera B.

Ex defensor guaraní con fugaz paso por el Cacique saca pecho: "Jugué más que algunos que llegaron como figuras a Colo Colo"

Corría el año 2008 y Curicó Unido lograba un histórico ascenso a la Primera División del fútbol chileno, lo que desató la algaría de los hinchas Torteros en la ciudad de la Región del Maule, pero hay un jugador que destacó en esa temporada por sobre el resto en ese equipo y fue el paraguayo Rodrigo Riquelme.

Fue dicha gran campaña que le valió al zaguero central dar el salto para fichar por Colo Colo, contratación que llamó mucho la atención de los simpatizantes albos en dicho año, pero en el equipo dirigido por Marcelo Barticciotto no logró tener la continuidad esperada y solo estuvo presente en algunos partidos amistosos, dejando el club de Macul a mitad de temporada.

En búsqueda de continuidad, Riquelme luego partió al Tino Tino | Foto: Photosport

En conversación con AS Chile, el nacido en Colonia de la Virginidad recordó lo que fue ese fugaz paso por el Cacique y recalcó la importancia su estadía en Pedrero en su carrera.

"Colo Colo fue el peak de mi carrera en cuanto a los equipos en que jugué, por los desafíos. Me acuerdo que llegué y se dijeron cosas como… ‘mándenlo a préstamo, que no se quede, no va a jugar’. Yo llegué y, dentro de todo, jugué más que algunos que llegaron como figuras", reveló.

"Fue un paso importante, por la institución, por la experiencia. Ahí, al final un partido vale por 10, por todo lo que se genera alrededor", remató.

Recordar que Riquelme también vistió las camisetas de Rangers de Talca, Palestino, Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers y San Luis de Quillota, escuadra en la cual decidió retirarse del fútbol profesional.