El ex jugador le dejó un importante consejo al joven delantero, Damián Pizarro, quien hoy da sus primeros pasos en Colo Colo

Ex goleador de Colo Colo y su importante consejo a Damián Pizarro: "Que se coma la cancha y siga disfrutando, está en el mejor equipo de Chile"

Dentro de lo que ha sido este inicio de temporada en Colo Colo, los dirigidos por Gustavo Quinteros han contado con la gran aparición del joven atacante, Damián Pizarro, quien arremetió desde las inferiores y hoy en día es el centro delantero titular de los ‘Albos’ dejando en la banca a jugadores como Leandro Benegas y Darío Lezcano.

Ante la gran arremetida de Pizarro dentro de plantel del ‘Cacique’, un ex delantero del club como lo es Manuel Neira conversó con Radio ADN y habló sobre los primeros pasos que ha dado el joven atacante en el primer equipo, en la que señala que tiene todas las condiciones para consolidarse en el club.

“Tiene todo para triunfar, tiene mucha fuerza, técnica y calidad, si él quiere puede ser el delantero titular de Colo Colo ahora y para un largo tiempo”, comenzó señalando Neira.

Sobre su primer año en el profesionalismo, ‘Manolete’ le dejó un gran consejo a Damián Pizarro, en la que le indica que tiene que dejar todo dentro del terreno de juego y fuera de la cancha debe cuidarse al máximo y comenzar a madurar para poder consagrarse como un gran jugador.

Pizarro se ha ido consolidando en Colo Colo | Foto: Guillermo Salazar

“Que se coma la cancha, que disfrute, que está en el mejor equipo de Chile y que seguramente a mí también, cuando debute o empecé a crecer, que tenga la tranquilidad, sé que hay jugadores dentro del plantel que lo ayudarán para que tenga la madurez suficiente para quedarse con el puesto”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Neira no escondió que es difícil para los jóvenes el tener que lidiar con el alto impacto y la gran repercusión de su rendimiento cuando les toca jugar, pero confía en que podrá abstraerse de aquello y enfocarse en lo futbolístico, en la que ya lo candidatea para ser una opción en la Selección Chilena para un futuro.

“Es difícil que no se maree, quizás no está preparado. Ojalá lo puedan preparar bien, tiene mucha calidad y futuro. No solamente Colo Colo se lo merece, sino que la Selección Chilena en el futuro”, concluyó.