Un ex entrenador de Colo Colo no está para nada contento con lo exhibido por el Cacique hasta ahora en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

Ex técnico de Colo Colo es lapidario con el equipo: "Hay poco avance y poca jerarquía"

Colo Colo muestra poco y atrás quedó ese recuerdo del Cacique campeón en 2022. Ahora, el equipo de Gustavo Quinteros adolece de jerarquía, le cuesta resolver los partidos en el fútbol chileno y sólo suma críticas, ya que los refuerzos no han dado en el tono y los jugadores de casa les ha costado afincarse en la titularidad.

Un ex técnico del Cacique como Gualberto Jara fue lapidario a la hora de poder realizar un análisis sobre el por qué el cuadro albo no logra convencer.

"Creo que seguimos en lo mismo, poco avance, poco cambio, poca jerarquía, llevamos partidos seguidos con las mismas malas señales. Poco juego ofensivo, poco juego elaborado, poco juego por las bandas. Abuso del pelotazo y a lo que pueda dar Pizarro aguantando, peleando, algunas jugadas de pelota parada. En defensa, problemas por los laterales carrileros. Hay poco avance", expresó Jara en diálogo con Bolavip.

Colo Colo sufre con su bajo nivel en el fútbol chileno (Photosport)

Jara, al igual que varios en el fútbol chileno, es claro y sabe que Colo Colo debe sí o sí apuntar en alto con los próximos nombres, ya que necesita mayor nivel de sus futbolistas. El ex entrenador albo sabe que los refuerzos son claves en el próximo mercado de pases.

"Colo Colo debe reforzarse. Hay gente que evidentemente no está mostrando, no cambia este panorama tanto ofensivo como defensivo. Hay que buscar ya otras alternativas de más jerarquía, para ver si esto se puede cambiar más rápido para seguir peleando en el campeonato y en la Copa Libertadores", indicó.

El ex técnico interino albo y ex mano derecha de Gustavo Benítez en Colo Colo sabe que la camiseta alba "pesa en todo sentido tanto en la competencia internacional y en el torneo local, pesa, tanto para jugadores que vienen del extrajero y no saben que es la presión, las exigencias diarias que tiene Colo Colo".

Jara sabe que igualmente hay que preocuparse de los canteranos que vienen. "Los jóvenes deben seguir madurando para seguir afianzarse. Seguimos en lo mismo y después del partido con Boca se notó que a nivel internacional hay diferencias notables en la convicción", expresó.